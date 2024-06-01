Стало известно, в каком клубе будет работать Карпин в новом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин останется в своем нынешнем клубе. Об этом в разговоре с журналистами сообщил спортивный директор «жёлто-синих» Алексей Рыскин.

«Карпин остается в «Ростове». Нет желания реагировать на сплетни. У нас все без изменений, у нас все хорошо. Готовимся к сезону», - передает слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в субботу, 1 мая, в сети появилась информация об интересе к Карпину со стороны турецкого «Бешикташа».

В минувшем сезоне «Ростов» занял седьмое место в РПЛ. Контракт с главным тренером рассчитан до 2026 года.

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