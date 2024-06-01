Булыкин: «Вряд ли Карпину будет интересен «Бешикташ»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Бешикташа».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб включил Карпина в список претендентов на пост нового наставника команды.

«Не верю в это, он и сам туда не пойдёт. Вряд ли Карпину будет интересен «Бешикташ». В России у него всё хорошо, всё понятно. В Турции много суеты, там вообще всё по-другому», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Карпин возглавляет «Ростов» и национальную сборную России. Прошедший розыгрыш чемпионата России южане завершили на седьмой строчке в турнирной таблице.