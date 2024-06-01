В Турции заявили, что фанаты «Бешикташа» будут недовольны назначением Карпина

Турецкий журналист Мехмет Озджан высказался по поводу заинтересованности стамбульского «Бешикташа» в главном тренере сборной России и «Ростова» Валерии Карпине.

«Фенербахче» объявит о назначении Моуринью, «Галатарасай» продолжит работу с Буруком. Карпин будет не такой яркой фигурой в качестве тренера «Бешикташа». Если это случится, фанаты будут недовольны», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин связан контрактными обязательствами с «Ростовом» до 2026 года. Соглашение со сборной России истекает в июле. Под руководством Карпина «Ростов» занял седьмое место в итоговой таблице чемпионата страны.