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Агент: «С нами никто не связывался по трансферу Горбани»

01 Июня 2024 • 11:08 Комментировать
Оренбург
0:0
Спартак Москва

Эмануэль Курто, агент полузащитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, высказался о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что один московский клуб проявляет интерес к 23-летнему футболисту.

«На данный момент с нами никто не связывался по трансферу Горбани. Это просто слухи из прессы, я думаю», — цитирует Курто «РБ Спорт».

При этом агент подчеркнул, что пока не знает, останется ли Горбани в «Оренбурге» на следующий сезон.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» в феврале текущего года. В составе южноуральской команды хавбек успел провести 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Оренбург Мохаммад Горбани Эмануэль Курто ещё теги

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