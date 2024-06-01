Агент: «С нами никто не связывался по трансферу Горбани»

Эмануэль Курто, агент полузащитника «Оренбурга» Мохаммада Горбани, высказался о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что один московский клуб проявляет интерес к 23-летнему футболисту.

«На данный момент с нами никто не связывался по трансферу Горбани. Это просто слухи из прессы, я думаю», — цитирует Курто «РБ Спорт».

При этом агент подчеркнул, что пока не знает, останется ли Горбани в «Оренбурге» на следующий сезон.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» в феврале текущего года. В составе южноуральской команды хавбек успел провести 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.