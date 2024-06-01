В «Ростове» высказались об интересе иностранного клуба к Карпину

Футбольный функционер Алексей Рыскин, являющийся спортивным директором «Ростова», отреагировал на информацию об интересе турецкого «Бешикташа» к главному тренеру команды Валерию Карпину.

«Я не знаю о новости, что «Бешикташ» заинтересован в Карпине, комментировать её не могу. Конечно, Карпин остаётся в «Ростове», - передает слова представителя клуба «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что Карпин и еще два специалиста находятся в шорт-листе стамбульского клуба.

Карпин связан трудовыми обязательствами с «Ростовом» до 2026 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в Премьер-лиге.