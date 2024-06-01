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В агентстве Роши назвали бразильца одним из лучших защитников РПЛ

01 Июня 2024 • 10:54 Комментировать
ЦСКА Москва
2:0
Урал

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались об игре бразильского футболиста в завершившемся сезоне.

«Виллиан провёл великолепный сезон. Он — один из лучших защитников лиги», — цитирует представителя агентства .

В минувшем сезоне 29-летний Роша провёл за ЦСКА 36 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

Напомним, сезон-2023/2024 ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 48 очков в 30 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша

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