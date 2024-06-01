Сперцян: «Расстались с Ивичем в хороших отношениях»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о том, как прошло расставание с сербским тренером Владимиром Ивичем.

Напомним, Ивич был уволен в марте нынешнего года после вылета «быков» из Кубка России.

«Всё прошло нормально, расстались в хороших отношениях. Сейчас мы не особо с ним общаемся, но пару раз списывались после его ухода из «Краснодара», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 по март 2024 года. После ухода сербского специалиста новым наставником южан стал Мурад Мусаев, который завершил минувший сезон на втором месте турнирной таблицы РПЛ и добился с «быками» наилучшего результата в истории клуба.