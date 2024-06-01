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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин может возглавить новый клуб - известно название

01 Июня 2024 • 10:32 Комментировать

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может попробовать свои силы в другом чемпионате. По информации в социальных сетях журналиста Ивана Карпова, заинтересованность в услугах российского специалиста проявляет стамбульский «Бешикташ».

Руководство турецкого гранда включило Карпина в список претендентов на место главного тренера команды. Также в этот шорт-лист попали Нури Шахин и Марк ван Боммель.

Трудовое соглашение 55-летнего наставника с «Ростовом» рассчитано до конца мая 2026 года. По итогам минувшего сезона РПЛ «жёлто-синие» финишировали на седьмом месте в турнирной таблице.

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