Агент Башича: «Оренбург» очень ценит Ивана и хочет его сохранить»

Асхат Идризович, агент полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 22-летнего боснийца с российским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«Клуб очень ценит Ивана и хочет его сохранить. Но мы пока ничего не решили, посмотрим, что произойдёт в будущем», — цитирует Башича «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Башич провёл за «Оренбург» 37 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 800 тысяч евро.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в РПЛ.