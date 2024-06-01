В ЦСКА приняли решение по Давиле

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Давила останется в российском клубе на следующий сезон. Ранее в прессе появилась информация, что в подписании 26-летнего чилийского футболиста заинтересована мексиканская «Америка».

Как сообщают журналисты Bobsoccer, руководство «армейского» коллектива не собирается расставаться с легионером в летнее трансферное окно. Сам Давила также не горит желанием менять команду.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 23 поединка. На счету Виктора пять забитых мячей и четыре голевые передачи. ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице.