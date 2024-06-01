Помазун может перейти в «Рубин» или «Химки»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий сейчас за «Урал» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Рубине» или в «Химках».

По информации Metaratings, так как клубы РПЛ потеряли своих основных вратарей, они готовы подписать нового голкипера.

В прошедшем сезоне Помазун провёл за «Урал» 34 матча, в которых пропусти 50 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

Напомним, команда из Екатеринбурга близка к вылету из РПЛ. В первом стыковом матче против «Акрона» «Урал» уступил со счётом 0:2. Ответная встреча этих команд состоится сегодня, 1 июня. Начало — в 15:00 по московскому времени.