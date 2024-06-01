Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Помазун может перейти в «Рубин» или «Химки»

01 Июня 2024 • 09:48 Комментировать
Акрон
...
Урал
1 2.70 X 3.45 2 2.65
Через 4 ч. 24 мин.

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий сейчас за «Урал» на правах аренды, может продолжить карьеру в «Рубине» или в «Химках».

По информации Metaratings, так как клубы РПЛ потеряли своих основных вратарей, они готовы подписать нового голкипера.

В прошедшем сезоне Помазун провёл за «Урал» 34 матча, в которых пропусти 50 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 2,5 миллиона евро.

Напомним, команда из Екатеринбурга близка к вылету из РПЛ. В первом стыковом матче против «Акрона» «Урал» уступил со счётом 0:2. Ответная встреча этих команд состоится сегодня, 1 июня. Начало — в 15:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Химки Рубин Урал Илья Помазун трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Июня
09:48
Помазун может перейти в «Рубин» или «Химки»
02:12
Акрон - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:16
Интересный прогноз и ставка на точный счёт стыкового матча Акрон – Урал за право играть в РПЛ – 1 июня 2024
31 Мая
22:03
Булыкин высказался о шансах «Урала» и «Нижнего Новгорода» сохранить места в РПЛ
21:28
Балахнин: «Удивила бездарная игра «Пари НН» и «Урала» в первых стыковых матчах»
18:19
Ставка и прогноз на стыковой матч Акрон — Урал за место в РПЛ — 1 июня 2024
10:33
Стипиди: «Ганчаренко потерял нить, его надо было менять раньше»
10:05
Савичев: «Были варианты с клубами РПЛ, но мечта – выйти с «Акроном» в Премьер-лигу»
09:49
Ставка и прогноз на стыковой матч Акрон — Урал за место в РПЛ — 1 июня 2024
30 Мая
18:31
Бесплатный прогноз и ставка на матч Акрон — Урал РПЛ — 1 июня 2024
16:16
«Нельзя было увольнять Юрана»: Пономарёв уверен, что «Пари НН» и «Урал» вылетят из РПЛ
00:08
Актуальная ставка и прогноз на стыковой матч Акрон – Урал за место в РПЛ – 1 июня 2024
29 Мая
20:38
Гендиректор «Акрона»: «Нельзя сказать, что в противостоянии с «Уралом» всё решено»
28 Мая
21:38
Кирьяков считает, что у клубов РПЛ больше шансов в стыковых матчах
13:20
Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити» Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.06.24 в 15:00
Акрон Акрон
Урал Урал
2.70 3.40 2.60
Видео
01.06.24 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Пари НН Пари НН
2.40 3.25 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
10:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Башича: «Оренбург» очень ценит Ивана и хочет его сохранить»
10:15 · Кубок России
Бушманов: «У футболистов «Балтики» будет сумасшедший настрой на Суперфинал Кубка России»
10:06 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА приняли решение по Давиле
09:48 · Россия. Премьер-лига
Помазун может перейти в «Рубин» или «Химки»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Тодоровича: «Будущее Дарко мы оставляем на усмотрение «Ахмата»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев сравнил составы ЦСКА и «Зенита»
08:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова ответил на вопрос о будущем игрока в «Зените»
07:58 · Россия. Премьер-лига
Колыванов оценил шансы Сафонова подвинуть Доннарумму в «ПСЖ»
31 Мая
23:41 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил прошедший сезон для ЦСКА
23:22 · Россия. Премьер-лига
Боков: «В сезоне ЦСКА трясло то в одну, то в другую сторону»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «У Воробьёва виден несомненный прогресс»
22:25 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» составил шорт-лист из трёх вратарей
22:03 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказался о шансах «Урала» и «Нижнего Новгорода» сохранить места в РПЛ
22:02 · Кубок России
Деменко: «Балтика» точно будет биться до конца»
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Федот, да не тот»: Масалитин подвёл итог сезона для ЦСКА
Все новости
Рекомендуем