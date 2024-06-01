Агент Тодоровича: «Будущее Дарко мы оставляем на усмотрение «Ахмата»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что боснийский футболист продлил контракт с грозненским клубом до 2027 года.

По словам агента, теперь будущее Тодоровича определит «Ахмат».

«У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем всё на их усмотрение», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Тодорович провёл за «Ахмат» 35 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.