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Агент Тодоровича: «Будущее Дарко мы оставляем на усмотрение «Ахмата»

01 Июня 2024 • 09:30 Комментировать
Факел
2:0
Ахмат

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что боснийский футболист продлил контракт с грозненским клубом до 2027 года.

По словам агента, теперь будущее Тодоровича определит «Ахмат».

«У Дарко есть контракт. Но если «Ахмату» поступит хорошее предложение, и в клубе захотят эту сделку, мы оставляем всё на их усмотрение», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Тодорович провёл за «Ахмат» 35 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 1,2 миллиона евро.  

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