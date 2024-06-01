Файзуллаев сравнил составы ЦСКА и «Зенита»

Хавбек столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев провел сравнение между футболистами «армейского» клуба и петербургского «Зенита».

«Состав ЦСКА чем-то уступает составу «Зенита»? Не думаю, что чем-то уступает. У нас тоже собраны качественные игроки. Если летом ещё усилимся, то будем бороться», - передает слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги московский коллектив набрал 48 баллов и финишировал на шестой позиции в турнирной таблице. Что касается «Зенита», то подопечные Сергея Семака в шестой раз подряд выиграли золотые медали чемпионата страны.