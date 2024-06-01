Агент Чистякова ответил на вопрос о будущем игрока в «Зените»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мыслями насчет будущего своего клиента.

«Дмитрий в отпуске. Пока я не общался с руководством клуба. Главное, чтобы «Зенит» видел его перспективы. Дима любит «Зенит», поэтому, думаю, у него есть желание остаться», - передает слова агента «РИА Новости Спорт».

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Чистяков провел в аренде за «Сочи». По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги южане заняли последнее место и вылетели в первый дивизион. «Зенит», в свою очередь, шестой раз подряд оформил чемпионство.