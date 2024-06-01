Колыванов оценил шансы Сафонова подвинуть Доннарумму в «ПСЖ»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о потенциальном трансфере российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто. Шанс ему точно представится», - поделился мнением Колыванов в эфире программы «Центральный круг».
Ранее в прессе появилась информация, что руководство парижского гранда готово заплатить за 25-летнего голкипера порядка 20 миллионов евро. Самому вратарю чемпион Франции предложит пятилетнее трудовое соглашение.
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