Колыванов оценил шансы Сафонова подвинуть Доннарумму в «ПСЖ»

«Все шансы у него есть. Но нужно подвинуть неплохого вратаря. Как это сделать? Доказать своей работой и профессиональными качествами. Но будет непросто. Шанс ему точно представится», - поделился мнением Колыванов в эфире программы «Центральный круг».