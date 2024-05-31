Алексей Березуцкий оценил прошедший сезон для ЦСКА

Бывший футболист и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил прошедший сезон для московского клуба.

«Нормальный сезон. Для некоторых команд принципиально быть в тройке. Но для ЦСКА, наверное, уже не так важно, будет второе место, третье, потому что достаточно много раз финишировали с серебром или бронзой», — приводит слова экс-игрока издание «Советский спорт».

Стоит отметить, что ЦСКА финишировал на шестом месте турнирной таблицы первенства России, заработав 48 баллов. На данный момент москвичами руководит Владимир Федотов.