Боков: «В сезоне ЦСКА трясло то в одну, то в другую сторону»

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков отреагировал на информацию о возможной смене наставника в московской команде.

«Нужна ли ЦСКА смена тренера для встряски? Да чего для встряски-то? Уже навстряхивались. В сезоне трясло то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что ЦСКА скоропалительных решений никогда не принимает», – цитирует Бокова издание «Спорт день за днём».

Стоит напомнить, что Федотов является главным тренером ЦСКА с 2022 года. Трудовое соглашение с москвичами рассчитано до лета 2025 года. Под руководством российского специалиста армейцы стали победителями Кубка России в 2023 году.