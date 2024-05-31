Ринат Билялетдинов: «У Воробьёва виден несомненный прогресс»

Ринат Билялетдинов, российский тренер порассуждал о Дмитрии Воробьёве. Форвард «Оренбурга», судя по последним новостям, имеет неплохие шансы на переход в столичный «Локомотив», где как раз образовалось вакантное место для нападающего.

«Несомненно прогрессирует он, особенно после ухода Писарского. Габаритный форвард, делает правильные ходы. Он уже сильно прибавил и обладает перспективной роста при хороших партнёрах», - говорит Билялетдинов для Legalbet.

26-летний форвард в 31 матче сезона смог забить за южноуральцев восемь голов и оформить один ассист. Все голы воспитанника академии «Краснодара» свершились в рамках РПЛ.