«Ростов» составил шорт-лист из трёх вратарей

Российский «Ростов» в предстоящее трансферное окно собирается усилить вратарскую позицию.

Как информирует «РБ Спорт», южане рассматривают кандидатуры трёх вратарей. Первый — голкипер болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич, второй — вратарь душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, третий — голкипер «Чайки» Богдан Москвичёв.

Вероятность того, что клуб приобретет как минимум двоих из этого списка, достаточно велика. Ясность наступит на следующей неделе.

К слову, по окончании прошлого чемпионата истекли контракты у вратарей Сергея Песьякова и Никиты Медведева, которые покинули стан ростовчан.