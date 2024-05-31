«Ростов» составил шорт-лист из трёх вратарей

Российский «Ростов» в предстоящее трансферное окно собирается усилить вратарскую позицию.
Как информирует «РБ Спорт», южане рассматривают кандидатуры трёх вратарей. Первый — голкипер болгарского «Ботева» Хидайет Ханкич, второй — вратарь душанбинского «Истиклола» Рустам Ятимов, третий — голкипер «Чайки» Богдан Москвичёв.
Вероятность того, что клуб приобретет как минимум двоих из этого списка, достаточно велика. Ясность наступит на следующей неделе.
К слову, по окончании прошлого чемпионата истекли контракты у вратарей Сергея Песьякова и Никиты Медведева, которые покинули стан ростовчан.
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