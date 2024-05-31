Булыкин высказался о шансах «Урала» и «Нижнего Новгорода» сохранить места в РПЛ

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Урал» и «Нижний Новгород» смогут отыграться, если захотят. Тем более, что команды РПЛ всё-таки являются фаворитами. Что произошло с ними в первых матчах, сложно сказать, но шансы исправить ситуацию остаются», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что в первых стыковых матчах «Урал» из Екатеринбурга проиграл тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:2 на своём поле, а «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) дома. Ответные встречи пройдут 1 июня 2024 года.