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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался о шансах «Урала» и «Нижнего Новгорода» сохранить места в РПЛ

31 Мая 2024 • 22:03 Комментировать
Акрон
...
Урал
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Через 15 ч. 31 мин.

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Урал» и «Нижний Новгород» смогут отыграться, если захотят. Тем более, что команды РПЛ всё-таки являются фаворитами. Что произошло с ними в первых матчах, сложно сказать, но шансы исправить ситуацию остаются», – цитирует бывшего футболиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что в первых стыковых матчах «Урал» из Екатеринбурга проиграл тольяттинскому «Акрону» со счётом 0:2 на своём поле, а «Пари НН» уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) дома. Ответные встречи пройдут 1 июня 2024 года.

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