В главных слухах недели вы узнаете, как «Барселона» подставила Хави, почему «Манчестер Юнайтед» не может уволить Эрика тен Хага, и какого звёздного игрока в свою новую команду приглашает Жозе Моуринью. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселона» подставила Хави

На прошлой неделе «Барселона» объявила об увольнении Хави с должности главного тренера. Решение можно считать странным, поскольку лишь месяц назад каталонцы объявляли, что Хави остаётся у руля команды на следующий сезон. Однако за четыре недели позиция клуба резко изменилась. По слухам, в последнее время обстановка внутри «Барселоны» была напряжённой. Этому поспособствовало то, что советник президента каталонского клуба «слил» футболистам письмо, которое Хави отправлял руководству. Это был список игроков, от которых тренер планировал избавиться. В общем, боссы «сине-гранатовых» конкретно подставили Хави.

Кстати, уже после увольнения в прессе появлялась информация о возможном переходе Хави в Премьер-лигу. Интерес к молодому специалисту якобы проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Чалов может уехать во Францию

Фёдор Чалов хочет попробовать свои силы в одном из топ-чемпионатов Европы. На неделе в прессе появлялась информация о том, что нападающий ЦСКА может оказаться в «Марселе». Сообщалось, что французский клуб ведёт переговоры по трансферу 26-летнего россиянина. По другим данным, видеть Чалова в своих рядах хочет «Монако» и ещё два европейских клуба. Сумма трансфера российского форварда может превысить 3 миллиона евро.

«Манчестер Юнайтед» не может уволить тен Хага

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не объявил о решении по будущему Эрика тен Хага. Поговаривали, что «красные дьяволы» склоняются к увольнению нидерландца, но с тех пор информация появлялась разная. По слухам, «Юнайтед» не может уволить тен Хага из-за разной позиции руководителей клуба. Джим Рэтклифф хочет видеть в тренерском кресле Роберто де Дзерби, однако другие боссы считают, что тен Хага можно оставить, учитывая проблемы, с которыми он сталкивался по ходу работы. Да и выигранный недавно кубок Англии тоже играет свою роль.

«Манчестер Сити» обратился к Гвардиоле с просьбой

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. Клуб рассчитывает сохранить испанца у руля команды, но не исключено, что Гвардиола уйдёт. По данным прессы, «горожане» попросили испанца дать ответ по будущему до конца текущего года. Если Хосеп решит уходить, то «Манчестер Сити» начнёт работу по поиску нового главного тренера. Фаворитом называют Мичела, под руководством которого «Жирона» провела качественный сезон и вышла в Лигу чемпионов.

Моуринью приглашает звезду

Жозе Моуринью возвращается к работе. Появилась информация о том, что португальский специалист уже подписал контракт с «Фенербахче». Теперь турецкий клуб планирует усиливать состав. Если верить слухам, Моуринью может пригласить в команду звёздного форварда Роберта Левандовски. Понятно, что подписать поляка ближайшим летом «канарейкам» будет сложно. Ранее сам Левандовски говорил о желании продолжить выступления за «Барселону» в следующем сезоне.

Слухи собирал Александр Тихий.