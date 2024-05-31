«Федот, да не тот»: Масалитин подвёл итог сезона для ЦСКА

Валерий Масалитин, ветеран московского ЦСКА высказался о прошедшем футбольном сезоне в исполнении «армейцев».

«Федот, да не тот», это если кратко оценивать сезон для ЦСКА, то можно ей и обойтись. Смотря глубже, надо начинать с того, кто отвечал за комплектацию состава, какие задачи были», - рассуждает Масалитин для Vprognoze.ru.

Напомним, что ЦСКА завершил сезон в Премьер-лиге на шестом месте в турнирной таблице. В Суперфинале Кубка России клуб не сыграет, хотя был близок к этому – в финале Пути РПЛ ЦСКА проиграл «Зениту» по пенальти.

«Неудовлетворительный результат. А кто за результат него в ответе? Тренер», - добавил эксперт.