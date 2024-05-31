Первак дал совет Каррере относительно будущего

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о будущем Массимо Карреры.

Напомним, итальянский специалист возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год.

«Я думаю, что возвращение Карреры в «Спартак» совсем не нужно. Как по мне, учитывая всё то, как это было, то чемпионство – это всё случайный вариант. Где-то ему частично повезло. Аргумент в пользу «творца» последнего чемпионства «Спартака» здесь не прокатит – сейчас другая игра, другой чемпионат вообще», – цитирует Первака издание Vprognoze.ru.

В чемпионате России – 2023/24 «Спартак» финишировал на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.