Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Удивила бездарная игра «Пари НН» и «Урала» в первых стыковых матчах»

31 Мая 2024 • 21:28 Комментировать
Акрон
...
Урал
1 2.55 X 3.45 2 2.85
Через 16 ч. 58 мин.

Сергей Балахнин, известный российский тренер, высказался о неудачных результатах «Урала» и «Пари НН» в первых стыковых матчах.

Балахнин признался, что для него стали неожиданными результаты первых матчей.

- Особенно удивила такая бездарная игра и «Нижнего Новгорода», и «Урала». Не знаю, чем это вызвано. То ли недонастроились, то ли плохо подготовились, - цитирует экс-наставника «Ростова» Vprognoze.ru.

Напомним, «Урал» в первой игре дома уступил «Акрону» со счётом 0:2. «Пари НН» также при своих болельщиках потерпел поражение от тульского «Арсенала» со счётом 1:2. В субботу состоятся ответные игры, команды Первой лиги выступят хозяевами поля. Победитель двухматчевых противостояний выступит в РПЛ в следующем сезоне.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Сергей Балахнин Пари НН ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 31 Мая
21:28
Балахнин: «Удивила бездарная игра «Пари НН» и «Урала» в первых стыковых матчах»
18:19
Ставка и прогноз на стыковой матч Акрон — Урал за место в РПЛ — 1 июня 2024
10:05
Савичев: «Были варианты с клубами РПЛ, но мечта – выйти с «Акроном» в Премьер-лигу»
09:49
Ставка и прогноз на стыковой матч Акрон — Урал за место в РПЛ — 1 июня 2024
30 Мая
23:12
Мор рассказал, как «Урал» сможет избежать вылета из РПЛ
18:31
Бесплатный прогноз и ставка на матч Акрон — Урал РПЛ — 1 июня 2024
16:16
«Нельзя было увольнять Юрана»: Пономарёв уверен, что «Пари НН» и «Урал» вылетят из РПЛ
00:08
Актуальная ставка и прогноз на стыковой матч Акрон – Урал за место в РПЛ – 1 июня 2024
29 Мая
20:38
Гендиректор «Акрона»: «Нельзя сказать, что в противостоянии с «Уралом» всё решено»
28 Мая
21:38
Кирьяков считает, что у клубов РПЛ больше шансов в стыковых матчах
13:20
Назначены судьи на стыковые матчи за места в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу Звезда «Реала» Винисиус назвал своего главного кумира Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день «Барселона» приняла решение по Араухо и де Йонгу «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Плющев – о Швеции: Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание, то у тебя будет деградировать хоккей Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.06.24 в 15:00
Акрон Акрон
Урал Урал
2.70 3.40 2.60
Видео
01.06.24 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Пари НН Пари НН
2.40 3.25 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Мая
21:47 · Россия. Премьер-лига
«Федот, да не тот»: Масалитин подвёл итог сезона для ЦСКА
21:42 · Россия. Премьер-лига
Первак дал совет Каррере относительно будущего
21:28 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Удивила бездарная игра «Пари НН» и «Урала» в первых стыковых матчах»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Николич – не единственный возможный кандидат на пост главного тренера ЦСКА слухи
21:22 · Кубок России
Хомуха уверен, что у «Зенита» возникнут проблемы с «Балтикой»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Максименко снова признан лучшим игроком месяца в «Спартаке» официально
21:09 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «ПСЖ» Коэ: «Удивило, что клуб покупает второго вратаря за большие деньги» эксклюзив
20:55 · Россия. Премьер-лига
Названы худшие голкиперы сезона РПЛ по предотвращённым голам
20:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА предложил контракт экс-тренеру «Локомотива» слухи
20:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Москвичёва: «Предложение «Оренбурга»? Рассмотрим все варианты»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Дюпина: «Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Гогуа эксклюзив
19:46 · Россия. Премьер-лига
Европейские клубы следят за хавбеком ЦСКА
19:36 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Проблема ЦСКА не в тренере»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Чалов может получить от ЦСКА деньги за свой трансфер
Все новости
Рекомендуем