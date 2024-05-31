Балахнин: «Удивила бездарная игра «Пари НН» и «Урала» в первых стыковых матчах»

Сергей Балахнин, известный российский тренер, высказался о неудачных результатах «Урала» и «Пари НН» в первых стыковых матчах.

Балахнин признался, что для него стали неожиданными результаты первых матчей.

- Особенно удивила такая бездарная игра и «Нижнего Новгорода», и «Урала». Не знаю, чем это вызвано. То ли недонастроились, то ли плохо подготовились, - цитирует экс-наставника «Ростова» Vprognoze.ru.

Напомним, «Урал» в первой игре дома уступил «Акрону» со счётом 0:2. «Пари НН» также при своих болельщиках потерпел поражение от тульского «Арсенала» со счётом 1:2. В субботу состоятся ответные игры, команды Первой лиги выступят хозяевами поля. Победитель двухматчевых противостояний выступит в РПЛ в следующем сезоне.