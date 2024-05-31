В последнее время появляются новости о том, что Владимир Федотов, действующий главный тренер ЦСКА может покинуть команду.

Ранее был назван кандидат, который мог бы его заменить – это бывший рулевой «Локомотива» Марко Николич. Однако по информации Ивана Карпова, на место Федотова в шорт-листе претендуют ещё два специалиста.

Первый – Владимир Ивич, который уже более двух месяцев как свободен от тренерской работы. В середине марта его уволили из «Краснодара».

Второй – Игорь Осинькин, главный тренер самарских «Крыльев Советов».

«Плюс не исключен расклад, что Федотов сохранит за собой место наставника армейцев. Контракт никому из специалистов не предложен, есть четыре варианта с разной степенью вероятности», - добавил Карпов.