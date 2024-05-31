Голкипера московского «Спаратка» Александра Максименко вновь признали лучшим игроком месяца в своём клубе, на этот раз – уходящего мая. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых». Напомним, что ранее Александра признавали лучшим игроком апреля.

Страж ворот набрал более половины голосов – 52%. Обошёл он в номинации своих коллег – Тео Бонгонду, Романа Зобнина, Никиту Чернова и Алексиса Дуарте.

В минувшем мае Александр сыграл за «Спартак» в четырёх поединках. И в трёх из них ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Всего в прошедшем сезоне у 26-летнего футболиста в активе 29 матчей, в которых он во всех турнирах пропустил 27 раз.