Бывший игрок «ПСЖ» Бенуа Коэ специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о позиции второго вратаря в парижском клубе. Её с высокой вероятностью займёт голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Меня удивило, что «ПСЖ» покупает второго вратаря за большие деньги. Я ожидал усиления атаки, центра полузащиты. Думаю, что это всё впереди. Я не видел игру Сафонова, но думаю, что «ПСЖ» видит в этом вратаре перспективу. Иначе такой трансфер был бы невозможен», - рассуждает Коэ.

Напомним, на неделе сообщалось, что 25-летний российской голкипер уже прибыл в Париж для подписания контракта. Топ-клуб потратит на россиянина ориентировочно 20 млн евро.