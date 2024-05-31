Названы худшие голкиперы сезона РПЛ по предотвращённым голам

В Opta Sports поделились списком худших голкиперов минувшего сезона РПЛ по предотвращённым голам. На первом месте антирейтинга вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин с показателем -9,3 пропущенных гола. Второе место у Ивана Ломаева, голкипера другой поволжской команды – «Крыльев Советов» - -8,6. Замыкает тройку Сергей Песьяков, уже бывший голкипер «Ростова» с показателем -8,4.

Чуть лучше ситуация у вратаря вылетевшего «Сочи» Николая Заболотного, -7,8. Пятое место рейтинга – у Ильи Помазуна, -5,5.

Ранее Рустат назвал лучшего вратаря прошедшего сезона по количеству сейвов. Им стал голкипер «Оренбурга».