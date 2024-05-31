Сербский специалист Марко Николич может вернуться в Россию.

Как передаёт «Чемпионат», ЦСКА предложил тренеру контракт. Отмечается, что специалист возглавит «армейский» клуб после того, как будет принято решение по нынешнему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову.

Напомним, 30 мая «Шабаб Аль-Ахли» сообщил об уходе Николича с поста главного тренера команды.

Ранее Николич возглавлял московский «Локомотив», «железнодорожниками» сербский специалист руководил с 2020 по 2021 год.

Столичный клуб в минувшем сезоне чемпионата России набрал 48 очков и финишировал на шестой позиции в таблице.