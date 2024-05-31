Агент Москвичёва: «Предложение «Оренбурга»? Рассмотрим все варианты»

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы голкипера «Зенита» Богдана Москвичева, высказался о вариантах продолжения карьеры игрока.

«Сейчас, наверное, преждевременно говорить, какие есть варианты. Игрок на данный момент находится в «Чайке», и у команды еще впереди несколько очень важных игр. Предложение «Оренбурга»? Мы будем рассматривать все варианты», — цитирует специалиста издание «Спорт День за Днём».

Стоит отметить, что голкипер является воспитанником академии петербургского клуба. Его контракт с питерским клубом рассчитан до июня 2029 года.