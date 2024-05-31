Жорже Машаду, агент бразильского защитника «Зенита» Марио Фернандеса специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о своём клиенте и слухах о том, что Марио желает завершить карьеру.

«Это неправда, что Марио думал о завершении карьеры, таких мыслей не было, он сразу знал, что в следующем сезоне будет играть за «Зенит» и, надеюсь, сыграет больше матчей», - сказал Машаду нашему корреспонденту.

В первой декаде мая СМИ сообщали, что Фернандес, которому уже 33 года, может завершить карьеру. В минувшем сезоне опытный футболист сыграл за «Зенит» лишь в 18 матчах во всех турнирах без результативных действий.