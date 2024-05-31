Агент Дюпина: «Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов»

Агент вратаря «Рубина» Юрия Дюпина Дмитрий Кигинько рассказал, что в услугах футболиста были заинтересованы зарубежные клубы.

- Юрий - хороший футболист, который востребован в различных клубах. Скоро все разрешится. Юрий всегда привлекал внимание не только российских клубов, - цитирует агента Дюпина «Р-Спорт».

Напомним, соглашение голкипера с казанской командой действует до конца июня этого года. Ранее в СМИ была информация, что 36-летним игроком активно интересуется «Краснодар», который ищет замену Матвею Сафонову, переходящему в «ПСЖ».

Вратарь «Рубина» в прошедшем сезоне принял участие в 29 встречах РПЛ и девять раз смог оставить свои ворота «сухими».