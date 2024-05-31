Появилась информация о возможном уходе защитника Седрика Гогуа из ярославского «Шинника».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 29-летний футболист может оказаться в одном из клубов Российской премьер-лиги.

Напомним, Гогуа вернулся в Россию минувшей зимой и заключил трудовой договор с «Шинником» до конца июня 2024 года.

В составе команды он принял участие в 11 матчах Мелбет-Первой лиги, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гогуа в 125 тысяч евро.

По итогам сезона «Шинник» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 34 турах.