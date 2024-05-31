Европейские клубы следят за хавбеком ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент хавбека ЦСКА Виктора Мендеса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Виктор недавно продлил контракт с ЦСКА, он счастлив в клубе, но мы не можем сказать, останется ли он на следующий сезон в команде, — приводит слова агента Metaratings.

Флуха добавил, что ряд клубов из Европы активно наблюдают за чилийским футболистом.

Напомним, Мендес присоединился к ЦСКА летом 2022 года. В минувшем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Трудовой договор Мендеса с «армейцами» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в пять миллионов евро.