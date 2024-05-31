Семшов: «Проблема ЦСКА не в тренере»

Экс-полузащитник ЦСКА Игорь Семшов высказался о возможной отставке Владимира Федотова с должности главного тренера «красно-синих».

«Основная проблема ЦСКА не в тренере, а в короткой скамейке. Надо оставить Федотова», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что столичному клубу нужны футболисты для ротации состава.

Минувший сезон чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице, сумев набрать 48 очков в 30 турах.

Трудовой договор 57-летнего Федотова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, «армейцы» могут вернуть Виктора Ганчаренко.