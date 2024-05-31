Чалов может получить от ЦСКА деньги за свой трансфер

В летнее трансферное окно нападающий Фёдор Чалов может покинуть ЦСКА и перейти в клуб из топ-чемпионата. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», опция выкупа для европейских клубов начинается от 3 миллионов евро. При этом Чалов получит 50% от той суммы, которая будет превышать 3 миллиона.

Источник отмечает, что Чалова наверняка подпишет тот клуб, который предложит ЦСКА более высокую сумму трансфера. Интерес к 26-летнему форварду проявляет «Монако» и ещё два клуба. При этом «Марселя» в списке заинтересованных клубов нет.

В сезоне 2023/2024 Фёдор Чалов забил 16 голов в 41 матче.