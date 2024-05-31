Мостовой считает, что Дзюбу рано списывать со счетов

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о будущем экс-нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

По мнению Мостового, Дзюбу пока не стоит списывать со счетов. После ухода из «Локомотива» у игрока будет огромная мотивация доказать свою состоятельность, считает эксперт.

— Думаю, проблем с поиском нового клуба в РПЛ у Артёма не будет, — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 21 матче чемпионата России, стал автором четырех забитых голов и трех ассистов.

Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 2,8 миллиона евро.