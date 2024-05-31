«Динамо» могло стать чемпионом России впервые с 1976 года, но в последнем туре команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (0:1). Теперь московский клуб думает над тем, как усилить состав в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», летом «Динамо» планирует подписать крайнего защитника. Какие-либо подробности наш источник не уточнил.

Напомним, что «Динамо» финишировало на третьей позиции в Премьер-лиге. Контракт Марцела Лички с московским клубом автоматически продлился благодаря попаданию в топ-3.

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля.