Мещеряков: «Если Дзюбы готов тратить большую часть жизни на поддержание формы, то будет играть дальше»

Анатолий Мещеряков, который ранее был председателем совета директоров «железнодорожников», высказался об уходе Артёма Дзюбы из клуба.

Напомним, на этой неделе столичный клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил, что форвард покидает команду.

- Дзюба сам решит, что делать дальше. Если он готов тратить существенную часть жизни на поддержание своей формы, то он будет играть дальше и помогать новой команде, - цитирует Анатолия Мещерякова Metaratings.ru.

Нападающий был игроком «Локомотива» с зимы 2013 года. Всего на его счету 39 игр за московскую команду, 12 забитых голов и девять ассистов на партнёров.