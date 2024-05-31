Галямин: «Результаты ЦСКА – не только вина Федотова»

Дмитрий Галямин, бывший российский футболист прокомментировал последние слухи, связанные с главным тренером московского ЦСКА Владимиром Федотовым. Ранее сразу несколько источников сообщали о том, что судьба главного тренера в подвешенном состоянии.

«Федотов - квалифицированный тренер, в этом результате не только его вина. У ЦСКА была короткая скамейка запасных. Во многих матчах команда под руководством Федотова показывала очень приличную игру», - говорит Галямин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА не удалось по итогу минувшего сезона в РПЛ занять место в первой пятёрке клубов. В Кубке России команда не дошла до Суперфинала турнира, проиграв в финале Пути РПЛ «Зениту» в серии пенальти.