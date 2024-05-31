Шамар Николсон, 27-летний форвард московского «Спартака» не хотел бы покидать «красно-белых». У него есть желание поработать с новым главным тренером клуба Деяном Станковичем, который начнёт работать в «Спартаке» с нового сезона. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В минувшем сезоне Николсон играл во Франции в составе «Клермона», который стал худшим коллективом в Лиге 1 и вылетел во второй по силе дивизион страны. Забить за «Клермон» Шамару удалось четырежды.

Предыдущий главный тренер «Спартака», Гильермо Абаскаль, был отправлен в отставку в середине минувшего апреля.

Ранее мы рассказали, когда «Спартак» определится с будущим Шамара.