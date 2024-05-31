Камоцци считает, что Джикия способен заиграть в Европе

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переезде защитника «Спартака» Георгия Джикии в европейский клуб.

«Джикия в Европе? Было бы здорово его там увидеть, он способен еще поиграть два-три года на высоком уровне», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что «Спартак» не станет продлевать трудовой договор с 30-летним Джикией. Соглашение между сторонами истекает 31 мая.

Напомним, в минувшем сезоне защитник появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джикии в пять миллионов евро.