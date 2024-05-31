Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Федотову

Владимир Федотов в обозримом будущем может покинуть должность главного тренера московского ЦСКА. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на выходных состоится встреча между Федотовым и высшим руководством ЦСКА. Именно по итогам этой встречи будет принято решение по будущему тренера.

Напомним, что ЦСКА занял только шестое место в завершившемся чемпионате России. Разумеется, такой результат для «армейцев» является неудовлетворительным.

Владимир Федотов принял ЦСКА летом 2022 года. Под руководством этого тренера команда в прошлом сезоне выиграла кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар».