Московский «Спартак» определится с будущим 27-летнего ямайского форварда Шамара Николсона после первых сборов под руководством нового главного тренера клуба, Деяна Станковича. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Николсон минувший сезон провёл в худшем клубе французской Лиги 1 – «Клермоне». Команда вылетела в Лигу 2 с последнего, 18 места таблицы. У самого Шамара в активе 28 выходов на поле в рамках всех официальных турниров, четыре забитых гола и три голевые передачи.

Его контракт с «красно-белыми» рассчитан ещё на два года – до окончания сезона-2025/26.