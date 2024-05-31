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«Рубин» расстался с Йевтичем официально

31 Мая 2024 • 18:34 Комментировать

Дарко Йевтич, полузащитник казанского «Рубина» покидает клуб. У него истёк срок контракта, информирует пресс-служба «рубиновых».

Йевтич стал игроком «Рубина» в далёком январе 2020 года. За казанцев легионер сыграл суммарно в 47 встречах, в которых ему удалось забить четыре гола. Однако в минувшем сезоне 31-летний швейцарец сыграл за казанцев всего лишь в двух матчах РПЛ.

«Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Дарко!», - добавили в «Рубине».

«Рубин» в минувшем сезоне смог финишировать в середине турнирной таблицы – на восьмом месте. Ранее казанский клуб продлил контракт с действующим главным тренером – Рашидом Рахимовым.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Дарко Йевтич
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