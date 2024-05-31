Колосков: «Перспективы «Краснодара» на будущий сезон понижаются»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о «Краснодаре». В минувшем сезоне «быки» до последнего тура боролись за чемпионство, однако завоевали лишь серебряные медали.

По мнению Колоскова, в следующем сезоне «быкам» будет непросто повторить результат минувшего, учитывая потенциальный уход игроков.

«Перспективы понижаются, очевидно. Пока лишь Сафонов ушел, но голкипер – половина команды. Если этим летом уйдут ещё и Сперцян с Кордобой, конечно, будет очень много проблем», - говорит Колосков для Legalbet.

Ранее с «быками» продлил контракт главный тренер Мурад Мусаев – до лета 2026 года.