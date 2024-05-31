ЦСКА может уволить Федотова

Владимир Федотов может быть уволен с должности главного тренера ЦСКА в ближайшее время. Руководители московского клуба остались недовольны результатами «армейцев» в завершившемся сезоне. Об этом «Матч ТВ» сообщили три источника, которые не связаны друг с другом.

Как известно, ЦСКА занял только шестое место в Российской премьер-лиге. В 30 турах команда Федотова смогла набрать 48 очков. Также «армейцы» не смогли защитить кубок России, вылетев в финале верхней части турнирной сетки по итогам дуэли с «Зенитом».

Владимир Федотов тренирует ЦСКА с лета 2022 года после перехода из «Сочи».