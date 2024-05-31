Клаудиньо назвал лидеров «Зенита»

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о том, кто из действующих игроков является лидером команды.

«Кассьерра, который очень много забил, Барриос, Вендел и, думаю, я. Мы все лидеры», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России 27-летний Клаудиньо принял участие в 30 матчах, в которых забил четыре гола и записал на свой счет восемь результативных передач.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд завоевал золотые медали.

2 июня подопечные Сергея Семака встретятся с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Начало игры запланировано на 18:00 по мск.