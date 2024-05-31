«Динамо» не делало предложений Шунину

Дарья Арсланова, которая представляет вратаря Антона Шунина, высказалась о будущем футболиста «Динамо».

«Предложений о продлении контракта от «Динамо» не было. Информация в медиа о том, что Антон уже отклонял предложения клуба, не соответствует действительности», - цитирует Арсланову Sport24.

Представитель Шунина отметила, что встреча Шунина с руководством «Динамо», о которой ранее было договорено, пока что не состоялась. По словам Арслановой, приоритетом футболиста является продолжение выступлений за «Динамо».

«Конечно, Антон хотел бы продолжить карьеру в родном клубе. «Динамо» остаётся для него главным приоритетом, как это было все 17 лет его футбольной карьеры», - сказала Арсланова.

Арсланова добавила, что если предложения от «Динамо» не последует, то 37-летний голкипер будет рассматривать другие варианты.