Дзержинский «Арсенал» стал партнёром «Локомотива»

Московский «Локомотив» и клуб высшей лиги Беларуси, дзержинский «Арсенал» стали клубами-партнёрами. Об этом сообщает пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что уже сейчас в «Арсенале» выступают четыре игрока-воспитанника академии «Локомотива».

«Уже сейчас в «Арсенале» играют четыре наших воспитанника под руководством Вячеслава Вашкевича. Сотрудничество будет проходить по многим направления», - сказал Владимир Леонченко, гендиректор «Локо».

«Арсенал» на данный момент идёт на восьмом месте чемпионата Беларуси. У клуба в активе 14 набранных очков по итогу 10 сыгранных встреч.